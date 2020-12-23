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فلسطين تدعو لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن عدم شرعية مستوطنات إسرائيل

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فلسطين تدعو لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن عدم شرعية مستوطنات إسرائيل فلسطين تدعو لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن عدم شرعية مستوطنات إسرائيل

مصراوي Masrawy

08:14 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

رام الله - (د ب أ)

دعت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن عدم شرعية مستوطنات إسرائيل وذلك بمناسبة مرور أربعة أعوام على صدوره.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان بأن إسرائيل تواصل توسعها الاستيطاني المخالف لكافة القوانين الدولية، مستغلة حالة الصمت الدولي، وعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي أقرها المجتمع الدولي نفسه.

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2334 أكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

وقال أبو ردينة إن هذا القرار شكل إدانة واضحة لإسرائيل على سياساتها الاستيطانية الاستعمارية من قبل المجتمع الدولي جميعه بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الرد الإسرائيلي على القرار كان الإعلان عن مزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، وتركيزها في القدس المحتلة ومزيد من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين "الأمر الذي أدى لتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وأدان أبو ردينة "الصمت الدولي تجاه إسرائيل، وعدم تفعيل القرارات ضدها باعتبارها دولة فوق القانون"، داعيًا لتوجه دولي حقيقي لمحاسبة إسرائيل على استيطانها المخالف لكافة القوانين الدولية.

وشدد على أن مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة هما رمزان لشرعنة أي فعل دولي "لذلك فإن المطلوب ترجمة قراراتهما إلى أفعال للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

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