أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فلسطين تطالب بلجنة طبية للإشراف على إعطاء لقاح كورونا للأسرى

Print
فلسطين تطالب بلجنة طبية للإشراف على إعطاء لقاح كورونا للأسرى فلسطين تطالب بلجنة طبية للإشراف على إعطاء لقاح كورونا للأسرى

مصراوي Masrawy

08:03 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

رام الله - (د ب أ)

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة طبية للإشراف على إعطاء لقاح كورونا للأسرى لدى إسرائيل.

واقترحت الكيلة في بيان صحفي، أن تضم اللجنة الطبية منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جانب وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت أنها وجهت رسائل متطابقة إلى الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، على إثر معلومات وصلتها من نادي الأسير الفلسطيني حول قيام إدارة السجون الإسرائيلية بأخذ أسماء أسرى، وتسلم قوائم مبدئية للأسرى الراغبين في أخذ اللقاح.

وبحسب البيان فإن إسرائيل تعتقل قرابة 4400 أسير فلسطيني منهم قرابة 700 أسير مريض، و300 منهم يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وسبق أن تحدثت مصادر فلسطينية عن إصابة نحو 140 أسيرًا في سجون إسرائيل بفيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية