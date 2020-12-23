فلسطين تطالب بلجنة طبية للإشراف على إعطاء لقاح كورونا للأسرى

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رام الله - (د ب أ)

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة طبية للإشراف على إعطاء لقاح كورونا للأسرى لدى إسرائيل.

واقترحت الكيلة في بيان صحفي، أن تضم اللجنة الطبية منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جانب وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت أنها وجهت رسائل متطابقة إلى الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، على إثر معلومات وصلتها من نادي الأسير الفلسطيني حول قيام إدارة السجون الإسرائيلية بأخذ أسماء أسرى، وتسلم قوائم مبدئية للأسرى الراغبين في أخذ اللقاح.

وبحسب البيان فإن إسرائيل تعتقل قرابة 4400 أسير فلسطيني منهم قرابة 700 أسير مريض، و300 منهم يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وسبق أن تحدثت مصادر فلسطينية عن إصابة نحو 140 أسيرًا في سجون إسرائيل بفيروس كورونا.