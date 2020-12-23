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براءة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال

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براءة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال براءة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال

مصراوي Masrawy

08:02 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ببراءة فتاة التيك توك مودة الأدهم، وصديقتها غادة عبدالغفار أبوالمكارم، في اتهامهما بالإخلال بالنظام العام وتكدير الأمن والسلم العام.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمة مودة الأدهم ألف جنيه في الاتهام الثاني وهو تحريض العامة والمراهقين على مخالفة قرار حظر التجوال، أثناء الموجة الأولى لانتشار المستجد، في القضية 64 لسنة 2020 جنح امن دوله طوارئ.

كانت قد أصدرت المحكمة قرار بالتأجيل لجلسة 14 فبراير، لكن تقدم المحامين بطلب تعجيل فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجوال الذي فرصته لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبين أن المتهمتان كانتا تصوران لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبطهما من قبل فريق من مباحث القاهرة الجديدة، وحجزهما داخل نقطة شرطة "مدينتي" لحين ترحيلهما إلى قسم التجمع الأول، وبفحص هاتف اليوتيوبر مودة الأدهم، تبين أنها سجلت فيديو منذ أيام ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خرقها حظر التجوال.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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