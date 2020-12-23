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تدشين برنامج منسق الرعاية لمسار الأمراض المزمنة في صحي الشراع بجدة

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تدشين برنامج منسق الرعاية لمسار الأمراض المزمنة في صحي الشراع بجدة تدشين برنامج منسق الرعاية لمسار الأمراض المزمنة في صحي الشراع بجدة
لتقديم العناية الكاملة للمصابين

تدشين برنامج منسق الرعاية لمسار الأمراض المزمنة في صحي الشراع بجدة

دشن المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة برنامج منسق الرعاية لمسار الأمراض المزمنة في مركز صحي 505 الشراع التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية، بحضور مدير إدارة التحول الدكتورة هنوف بن حمد ومدير إدارة التمريض بصحة جدة أميرة بادخن.

وأوضحت مسؤول مكتب نموذج الرعاية المستقبلية، الدكتورة هناء الجهني، أن برنامج منسق الرعاية لمسار الأمراض المزمنة يهدف إلى تقديم العناية الكاملة بالمرضى المصابين بالأمراض غير المعدية، حيث يُعد ذلك من أولويات التحول الوطني للقطاع الصحي، كونه يحتوي على ستة أنظمة خاصة لنموذج الرعاية الصحية الحديثة والتي تتضمن العديد من المجالات المستهدفة والقابلة لتحسين نظام الرعاية الصحية في الوقت الراهن.

وأضافت أن دور منسق الرعاية يتركز على تحسين تجربة المرضى وذويهم ومساعدتهم في إدارة الحالة الصحية لهم ذاتياً، والتعامل الأمثل مع المشاكل النفسية والاجتماعية، وأيضاً على التنسيق لتلقي الخدمة بين مختلف مستوياتها لسد الثغرات الموجودة حالياً في نظام الرعاية.

الجدير بالذكر، أن إدارة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تسعى دائماً إلى تقديم وإطلاق أفضل الخدمات الصحية التي تضاهي المراكز العالمية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للوصول إلى أعلى معايير الجودة حسب توجيهات وزير الصحة ومتابعة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة.مجمع الملك عبدالله الطبي جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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