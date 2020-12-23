""هلال الباحة" يعلن تنظيم دورة تدريبية عن آثار التدخين بالمناطق المغلقة

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الزهراني": من أجل صحة المجتمع والحفاظ عليه

أعلن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، تنظيم دورة تدريبية عن آثار التدخين في المناطق المغلقة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الباحة.

وقال "الزهراني"، إن هذه الدورات من أجل صحة المجتمع والحفاظ عليه والتوعية والتنوير بأثر التدخين داخل أروقة الإدارة والمراكز الإسعافية المغلقة.

وأضاف: استقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، رئيس لجنة مكافحة التبغ، إبراهيم الغامدي، بمكتب الاجتماعات، حيث جرى بحث السبل المتعلقة بتنوير المجتمع عن آثار التدخين في الأماكن المغلقة.

وتابع "الزهراني" قائلاً: "أقيمت دورة تدريبية لبعض موظفي الإدارة المخولين لضبط المخالفين الممارسين للتدخين داخل الإدارة والمراكز الإسعافية، وفي ختام الدورة، منحت لهم بطاقات مراقب ضبط لتسهيل مهمتهم في ضبط المخالفات".

وشدد على أهمية التوعية والاستفادة من إمكانيات الهيئة لتنفيذ تلك الأهداف المنشودة.

الهلال الأحمر منطقة الباحة