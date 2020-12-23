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بورسعيد تعلن عن وظائف للمهندسين بالأحياء ومدينة بورفؤاد

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بورسعيد تعلن عن وظائف للمهندسين بالأحياء ومدينة بورفؤاد بورسعيد تعلن عن وظائف للمهندسين بالأحياء ومدينة بورفؤاد

مصراوي Masrawy

07:38 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن حاجته لشغل وظائف بنظام العقود المؤقتة لخريجي كلية الهندسة.

وأشار الجهاز، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن الوظائف المتاحة هي 16 مهندس تنظيم سيلحقوا للعمل بالأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك للحاصلين على بكالوريوس هندسة مدني أو عمارة، شرط أن يكون المتقدم من أبناء بورسعيد ومقيم بها، وألا يزيد سنه عن 30 عامًا على الأكثر وقت التقدم للوظيفة، واجتياز اختبارات المقابلة الشخصية.

وأوضح أن الطلبات والمستندات المطلوبة تُقدم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، على أن تضم المستندات (السيرة الذاتية، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادة الميلاد، صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور أو الخدمة العامة بالنسبة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، ويفضل شهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الوظيفة المتقدم لها).

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