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ارتفاع عدد وفيات كورونا بشمال سيناء لـ 56 حالة

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ارتفاع عدد وفيات كورونا بشمال سيناء لـ 56 حالة ارتفاع عدد وفيات كورونا بشمال سيناء لـ 56 حالة

مصراوي Masrawy

07:37 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن وفاة حالة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، لترتفع أعداد وفيات كورونا بشمال سيناء منذ بداية الجائحة لـ 56 حالة.

وصرح الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان رسمي، أن المحافظة سجلت حالة وفاة جديدة أثناء تلقيها العلاج بقسم العزل في مستشفى العريش العام، وسيجري اتباع الإجراءات الاحترازية لدفن الحالة الجديدة بمعرفة إدارة الطب الوقائي من حيث الغسل والتكفين والدفن بمقابر مخصصة بمدينة .

وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

وقد خصصت مديرية الصحة بشمال سيناء أقسامًا للعزل بالمستشفيات لعلاج مصابي كورونا، منها قسم العزل بمستشفى العريش العام، وقسم العزل بمستشفى بئر العبد المركزي، وقسم جديد للعزل بمستشفى الشيخ زويد.

كما تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ الى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وسيتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة، كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة، أحدهما بوحدة صحية في بئر العبد ، والآخر بوحدة صحية في الحسنة بوسط سيناء.

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