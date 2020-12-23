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وكيل الصحة بالشرقية يتفقد 3 أماكن محتملة لتطعيم لقاح كورونا (صور)

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وكيل الصحة بالشرقية يتفقد 3 أماكن محتملة لتطعيم لقاح كورونا (صور) وكيل الصحة بالشرقية يتفقد 3 أماكن محتملة لتطعيم لقاح كورونا (صور)

مصراوي Masrawy

07:30 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020


الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بالشوبك بمجمع الخدمات بالزقازيق، ومكتب صحة ثانٍ الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، تمهيدًا لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح ، والتأكد من توافر أماكن لاستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولى والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم.

وفي وقت سابق، تفقد وكيل الوزارة، استاد جامعة الزقازيق، وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بمنطقة التجنيد، ومركز شباب بلبيس، والنادي الرياضي، ومركز التدريب الزراعي ببلبيس، ومركز شباب فاقوس، والنادي الرياضي، ومركز شباب الزاوية الحمراء، وقاعة المناسبات بفاقوس.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن لقاح فيروس كورونا الصيني جرى إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في منذ عدة أشهر، ويجري أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، ويجري إتاحة اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتوفير شحنات أخرى تباعًا خلال الفترة القادمة، وستكون الأولوية في توزيع اللقاح للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الفشل الكلوي والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويجري التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي" للحصول على المزيد من اللقاحات، كما ذكرت وزارة الصحة بأنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.

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