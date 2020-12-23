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شرم الشيخ تتزين وسط إجراءات الوقاية من كورونا لاستقبال العام الجديد (صور)

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شرم الشيخ تتزين وسط إجراءات الوقاية من كورونا لاستقبال العام الجديد (صور) شرم الشيخ تتزين وسط إجراءات الوقاية من كورونا لاستقبال العام الجديد (صور)

مصراوي Masrawy

07:29 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد مدينة شرم الشيخ أجواء الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة .

وقال رامي رزق الله كامل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافوي بشرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ تزينت بهذه المناسبة السنوية والتي اعتاد العالم الاحتفال بها سنويًا، من خلال العديد من العروض والإضاءات والزينة الخاصة بأعياد الكريسماس ورأس السنة.

وأوضح أن هناك إجراءات احترازية تُتبع داخل كافة المنتجعات السياحية، تزامنًا مع ظروف جائحة فيروس كورونا، وتطبق كافة الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والسائحين.

وأكد أن قطاع سوهو سكوير حريص على إقامة كافة الطقوس التي كان يقوم بها خلال هذه الاحتفالات كل عام، وعلى رأسها عرض موكب " الثلاث ملوك"، والمقرر انطلاقه غدًا الخميس، وسط إجراءات احترازية مشددة، وهو عبارة عن ارتداء 3 أشخاص زي الملوك ويركبون 3 جمال، ويسير بجوارهم بابا نويل ويقومون بالتجوال بين السياح في ميدان سوهو، وتوزيع الهدايا على الأطفال والسائحين من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن السائحين يحرصون على المشاركة في هذا التقليد والتقاط الصور التذكارية مع الملوك والجمال، إضافة إلى عروض النافورة الراقصة، والاستعراضات الراقصة والغنائية والحركية، والتي تجري في مناطق مفتوحة، مع ارتداء الجميع للكمامات، واتباع التباعد الاجتماعي.

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