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وزير السياحة يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون على المستوى السياحي والأثري

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وزير السياحة يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون على المستوى السياحي والأثري وزير السياحة يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون على المستوى السياحي والأثري

مصراوي Masrawy

07:21 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالزمالك، السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان اليوم، ناقش اللقاء آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطور الأعمال به استعداداً لافتتاحه والذي من المقرر له عام 2021، كما تم مناقشة إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من دولة اليابان في مختلف المجالات في ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة دفع الحركة السياحية الوافدة إلى من اليابان وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير نظراً لأن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بمنتج السياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.

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