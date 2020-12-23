"صحة دمياط" تستعد لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

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دمياط - محمد إبراهيم:

كشف مصدر مسئول بمديرية الشؤون الصحية في دمياط، عن تفاصيل خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحًا أن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عقد اجتماعًا مع مديري المستشفيات الخاصة، ومستشفى الأزهر الجامعي، ومعهد الأورام، ومسئولي هيئة الإسعاف.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع ناقش آليات استقبال حالات "كوفيد" التي تستلزم رعاية مركزة، وتخصيص عدد من الأسرة وغرفة للعزل لتتناسب مع مرضى الحالات المؤكدة.

وخصصت وزارة الصحة 15 مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في المحافظة، وهي الصدر والحميات ودمياط التخصصي والزرقا المركزي والروضة المركزي ودمياط العام والهلال وكفر سعد المركزي وفارسكور المركزي وكفر البطيخ المركزي والسرو ورأس البر المركزي وعزبة البرج وميت أبو غالب.

وقرر الدكتور السيد عبدالجواد، في وقت سابق، تشكيل لجنة طوارئ تضم قيادات من المديرية، وبعض مديري المستشفيات الخاصة لتسهيل التنسيق بين الحالات طبقًا للاحتياجات.