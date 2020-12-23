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البحرين تدعو لإنهاء النزاعات الإقليمية وسط جهود لحل الأزمة الخليجية

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البحرين تدعو لإنهاء النزاعات الإقليمية وسط جهود لحل الأزمة الخليجية البحرين تدعو لإنهاء النزاعات الإقليمية وسط جهود لحل الأزمة الخليجية

مصراوي Masrawy

07:36 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

المنامة - (أ ف ب)

دعت البحرين الأربعاء، إلى حلّ النزاعات الإقليمية "بالطرق السلمية"، وذلك في خضم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الخليجية وقبل أسبوعين من قمة مرتقبة في .

وأكّد مجلس الدفاع الأعلى في البحرين، في بيان عقب جلسة ترأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية، وفقًا ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية.

وأضاف أن الحلول يجب أن تتوافق مع المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.

وكانت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران.

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرًا عن رغبتها في حل النزاع. وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤشرًا على التقارب.

ودار نزاع حدودي لسنوات طويلة بين البحرين وقطر على المياه والجزر الصغيرة، وتم حله من قبل محكمة العدل الدولية في عام 2001، لكن الدولتين واصلتا تبادل الاتهامات حول خرق الحدود وتوقيف صيادين.

والشهر الماضي، اتّهمت الدوحة زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني بخرق مياهها الإقليمية، لكن البحرين نفت ذلك قبل أن تعلن الأحد الماضي، أن الدوحة تحتجز 47 قارب صيد بحرينيًا.

والاثنين أكّدت في المنامة على أهمية "التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود".

وتأتي الجهود لحل الأزمة الخليجية التي تسبّبت بخسائر اقتصادية في الخليج، في وقت تترقب فيه المنطقة تسلّم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه، والذي سيرحب بحل خلاف قوّض جهود الولايات المتحدة في مواجهة إيران في منطقة استراتيجية.

وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي في موسكو، الأربعاء، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "لن يخرج أي طرف من هذه الأزمة بانتصار".

وأضاف "سنخرج جميعًا منتصرين فقط في حال إيجاد الحل ويتم إعادة بناء الثقة"، مجدّدًا دعوة بلاده لدول الخليج لإقامة حوار مع إيران التي تعتبرها السعودية خصمها الأكبر.

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