مستشفى برلين ينشر تفاصيل تسمم المعارض الروسي نافالني بمادة "نوفيتشوك"

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برلين - (أ ف ب)

نشر أطباء في برلين تولوا معالجة أليكسي نافالني، التفاصيل السريرية، اليوم الأربعاء، لتسميمه بمادة نوفيتشوك، فيما أشاد المعارض الروسي بنشر هذا "الدليل" الطبي الذي طالبت به موسكو منذ أشهر.

وأوضح الأطباء في هذا المقال الواقع في أربع صفحات والذي نشر في مجلة "ذي لانسيت" شارحًا للمرة الأولى الأعراض التي تسبب بها هذا العنصر السام الذي طوره الاتحاد السوفيتي السابق في ثمانينات القرن الفائت، أنه "تم تشخيص تسمم خطير بواسطة مادة كولينستيراز المثبطة".

وأضافوا أن "التحقق من وجود عنصر نوفيتشوك لم يتم إلا بعد أيام عدة من تأكيد تشخيص التسميم ولم يؤثر في القرارات المتصلة بوسائل العلاج".

وأورد المقال الذي نشر بموافقة نافالني، أن المعارض الروسي عانى غيبوبة بعد ظهور الأعراض الأولى وسجل تباطؤ شديد لديه في إيقاع عمل القلب فيما تراجعت حرارة جسمه إلى 33,5 درجة.

وتابع الأطباء أن "وضعه الصحي الجيد قبل تعرضه للتسميم ساعد على الأرجح في تعافيه"، الأمر الذي يناقض ما خلص إليه الأطباء الروس لجهة تشكيكهم في الوضع الصحي العام للمعارض.

وتدهور الوضع الصحي لنافالني حين كان يستقل طائرة في سيبيريا في العشرين من أغسطس في إطار حملة لانتخابات محلية واقليمية.

وبعدما تلقى العلاج في مستشفى في سيبيريا، نقل إلى مستشفى برلين وخرج منه بعد بضعة أسابيع.

ومذاك، يتهم المعارض الاستخبارات الروسية بمحاولة اغتياله، الأمر الذي نفته موسكو جملة وتفصيلاً.

وعلق نافالني الأربعاء، ساخرًا على صفحته على "فيسبوك" وكتب: "الأمر الأكثر أهمية أن فلاديمير بوتين بات مرتاحًا. في كل مؤتمر صحافي، كان يغضب محركا يديه ويسأل متى سيسلمنا الألمان ما لديهم من معطيات؟ هذا الأمر لم يعد مهمًا الآن، لقد نشرت المعطيات الطبية وباتت متوافرة للعالم أجمع".

وكان الاتحاد الأوروبي طالب موسكو بتوضيحات وفرض عليها عقوبات ردت عليها روسيا بإجراءات مضادة.