أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بدأ كمدرس ابتدائي.. ترشيح ميجيل كاردونا لتولي منصب وزير التعليم الأمريكي

Print
بدأ كمدرس ابتدائي.. ترشيح ميجيل كاردونا لتولي منصب وزير التعليم الأمريكي بدأ كمدرس ابتدائي.. ترشيح ميجيل كاردونا لتولي منصب وزير التعليم الأمريكي

مصراوي Masrawy

07:21 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، مساء الأربعاء، رسميًا ترشيح الدكتور ميجيل كاردونا، مدير مدارس ولاية كونيتيكت، الذي دعا إلى إعادة فتح المدارس وسط أزمة ، ليتولى منصب وزير التعليم.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء لتقديم مرشحه: "كنا بحاجة إلى وزير تعليم يفهم حقًا ما كان عليه الحال بالنسبة للمعلمين والإداريين والعائلات ومقدمي الرعاية والطلاب في العام الماضي، لكننا نحتاج أيضًا إلى شخص يعرف كيف يبدو الأمر، وما يتطلبه الأمر لتجاوز هذه الأزمة".

وكان بايدن، قد تعهد باختيار شخص كان يعمل مدرسًا لقيادة وزارة التعليم، وبدأ كاردونا حياته المهنية كمدرس في مدرسة ابتدائية قبل أن يصبح مديرا.

ويشغل كاردونا حاليًا منصب مفوض التعليم في ولاية كونيتيكت، وقد حث المدارس على إعادة فتح أبوابها أثناء الوباء، محذرًا من أن الكثير من الطلاب يتخلفون عن عملية التحصيل الدراسي الركب لأنهم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

شبكة عيون الإخبارية