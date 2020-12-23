مقتل العشرات في هجوم نفذه مسلحون بإقليم إثيوبي محاذ للسودان

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مصراوي Masrawy

وكالات

قتل عشرات الأشخاص في هجوم شنه مسلحون اليوم الأربعاء، في منطقة بني شنقول-جوموز غرب إثيوبيا، الواقعة بالقرب من السودان، في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال شهود عيان لوكالة "رويترز" إن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات في أحدث أعمال عنف بين الجماعات العرقية في المنطقة.

وذكر مسؤول من المنطقة دون الكشف عن هويته أن السلطات كانت على علم بالهجوم وتحقق من تفاصيل هوية المهاجمين والضحايا،ورفض تقديم مزيد من المعلومات.