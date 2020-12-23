"إيكواس" تنشر 90 مراقبًا في انتخابات النيجر الرئاسية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

النيجر - (أ ش أ)

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أنها ستنشر بعثة مراقبة انتخابية تضم 90 مراقبًا من أجل المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في النيجر والمقرر تنظيمها في آن واحد يوم الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري.

وقالت المجموعة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن المراقبين الـ90 لانتخابات النيجر ينتمون للدول الأعضاء ومحكمة العدل وبرلمان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا باستثناء النيجر وتتلخص مهمتهم في مراقبة سير عملية انتخابية تسودها الحرية والشفافية والمصداقية في النيجر.

وأضافت أن رئيس بعثة مراقبة انتخابات النيجر هو نائب رئيس جمهورية نيجيريا الأسبق نامادي سامبو.

ومن المقرر أن تحظى بعثة مراقبة "إيكواس" بمساندة فريق الدعم الفني للمجموعة والذي يضم الجنرال فرانسيس بيهانزن مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن في "إيكواس" ود. ريمي اجيبيوا مدير الشئون السياسية وفرانسيس اوكي رئيس إدارة الدعم الانتخابي وكوادر أخرى بالمجموعة.

وبحسب بيان "إيكواس"، سيجري نشر المراقبين في ولايات البلاد الثمانية لمراقبة ومتابعة سير فترة ما قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات وبعدها. وستركز بصورة خاصة على انتظام وشفافية ونزاهة وسلاسة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف أن من المنتظر أن يعقد رئيس بعثة مراقبة انتخابات النيجر التابعة لمجموعة "إيكواس" مؤتمرًا صحفيًا في اليوم التالي لنهاية الاقتراع في العاصمة نيامي لعرض نتائج عملية مراقبة الاقتراع.