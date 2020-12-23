"الشمري" يكشف أكثر القضايا التي تعامل معها خلال مهرجان الإبل

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أوضح أنه حل بعضها وديًّا دون مقابل تفاديًا للمحاكم

قال المحامي والمستشار علي المحارب الشمري: إن قضايا العقود الآجلة والبيع والشراء وضمانات الحقوق، من أكثر القضايا التي تعامل معها خلال تواجده في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مشيرًا إلى حل عدد من القضايا وديًّا ودون مقابل تفاديًا لتصعيدها إلى المحاكم.

ويتواجد المحامي علي الشمري، على شارع الدهناء، الذي خصصته إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، للمشاريع الاستثمارية، ويضم جميع الخدمات للزوار والمشاركين في المهرجان.

وأضاف "الشمري" أن العوائد الاستثمارية في قطاع الإبل تتجاوز العوائد الاستثمارية للعقار؛ حيث إن العوائد الاستثمارية للعقارات لا تتجاوز في الغالب 10%، بينما قد تصل العوائد الاستثمارية إلى نسب عالية تتجاوز 50% في بعض الأحيان.

وعن تواجده في المهرجان قال "الشمري": إنه عاشق لموروث الإبل منذ صغره، وسبق أن شارك والده -رحمه الله- في مسابقات الهجن وما زلنا نشارك فيها، وجاءت مشاركته في المهرجان في إطار حرصه على تقنين معاملات البيع والشراء بين ملاك الإبل، وضبطها بعقود قانونية لتفادي اللجوء إلى المحاكم أو حدوث الخلافات بين ملاك الإبل.

وأشار المحامي علي الشمري إلى أنه استقبل خلال تواجده بالمهرجان عددًا من الاستشارات القانونية، أبرزها ما يخص البيع والشراء والعقود الآجلة.

وقال: "القضايا التي وصلتنا متنوعة وبعضها متعلق بالعبث في بعض المبيعات من الإبل، إلى جانب مشاكل البيع الآجل وعدم الالتزام بالسداد، وهكذا، أغلبها ضمانات حقوق، وبحمد الله عملت على حل عدد من القضايا وديًّا وبدون مقابل وذلك تفاديًا لتصعيدها إلى المحاكم".

وقدم "الشمري" شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وإدارة نادي الإبل، ممثلة في الشيخ فهد بن حثلين، وإدارة مهرجان الإبل، على التسهيلات التي قدمتها له، لتمكينه من التواجد في المهرجان.المحامي والمستشار علي المحارب الشمري