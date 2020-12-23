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الكويت.. تسجيل 266 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة وشفاء 238

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الكويت.. تسجيل 266 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة وشفاء 238 الكويت.. تسجيل 266 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة وشفاء 238
في الساعات الـ24 الماضية

الكويت.. تسجيل 266 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة وشفاء 238

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148773، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 924 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة، ليصبح مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، ولا زالت تتلقّى الرعاية الطبية اللازمة 3255 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 3459 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1232277 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 238 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144594 حالة.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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