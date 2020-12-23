للموسم الرياضي 2020.. مدرب "الهلال" يحصد جائزة الأفضل

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حصد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال الروماني "رازفان "، ومواطنه "كوزمين" مدرب فريق جيانجسو سونينج الصيني (والهلال سابقاً)، جائزة أفضل مدرب في رومانيا 2020 (مناصفة).

جاء ذلك في الاستفتاء الذي أجرته صحيفة GSP الرومانية.

وقال "رازفان" بعد فوزه بالجائزة في تصريح للصحيفة الرومانية: "شرف عظيم لي أن أكون هنا، وهذه الجائزة تُذكّرني بطفولتي عندما كنت أنتظر أن أقرأ الأخبار الرياضية في هذه الصحيفة، وكل التفاصيل عن أفضل لاعب وأفضل مدرب".



وتابع: "يجعلني ذلك أفكر في كل شيء عن الطفولة والأحلام، كان حلمنا جميعاً، عندما بدأنا لعب كرة القدم، حضور مثل هذه الاحتفالات ".

واختتم "ررازفان" تصريحه: "أود أن أشكر من أعماق قلبي أعضاء الهلال، من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين، بفضلهم تحقق هذا الإنجاز".

مدرب الهلال رازفان