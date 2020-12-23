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قرقاش: نتطلع لقمة ناجحة بالرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي

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قرقاش: نتطلع لقمة ناجحة بالرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي قرقاش: نتطلع لقمة ناجحة بالرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي

مصراوي Masrawy

07:04 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، إننا نتطلع إلى عقد قمة ناجحة في الرياض، نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

وكتب قرقاش، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء الأربعاء، قائلاً:"نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

إدارة المملكة العربية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل"

وكان قرقاش، قال في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل نحو أسبوعين: "تثمن الإمارات جهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

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