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وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأرمني تنفيذ الاتفاق بشأن قره باغ

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وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأرمني تنفيذ الاتفاق بشأن قره باغ وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأرمني تنفيذ الاتفاق بشأن قره باغ

مصراوي Masrawy

06:58 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الأرمني آرا أيفازيان، اليوم الأربعاء، سير تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بشأن وقف الأعمال القتالية في ناجورني قره باغ.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، أن الوزيرين ناقشا القضايا المتعلقة بتنفيذ بيان قادة أرمينيا وأذربيجان وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في منطقة نزاع ناجورني قره باغ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الملحة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر الماضي. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية الأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناجورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على ناجورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة.

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