إيبارشية بني سويف تعلن إلغاء قداس رأس السنة

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، إلغاء قداس رأس السنة الميلادية، على أن تكون الصلوات يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري "ليلة رأس السنة" قاصرة على تسبحة كيهك فقط من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء نفس اليوم، ويكون والقداس الإلهي صباح يوم الجمعة، على أن تراعى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات.

بأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها إيبارشية بني سويف، ودعمًا لجهود الدولة لمجابهة وباء كورونا، وحفاظًا على سلامة الجميع.

