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أب يتهم خطيب ابنته بالتعدي عليها جنسيًا بالدقهلية

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أب يتهم خطيب ابنته بالتعدي عليها جنسيًا بالدقهلية أب يتهم خطيب ابنته بالتعدي عليها جنسيًا بالدقهلية

مصراوي Masrawy

07:03 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

اتهم أب خطيب ابنته، بتعديه عليها جنسيًا خلال فترة الخطوبة، أثناء تردده على المنزل، بمركز الجمالية في محافظة الدقهلية، ألقي القبض على المتهم واعترف بمعاشرتها.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، من أحد الأشخاص يتهم فيه خطيب نجلته "نجار"، بالتعدي الجنسي على ابنته التي تبلغ من العمر 16 عامًا، أثناء تردده على المنزل خلال فترة خطوبته لها.

وبسؤال الفتاة أكدت أن المتهم تعدى عليها أكثر من مرة وعاشرها معاشرة الأزواج، وأن الأمر كان برضاها.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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