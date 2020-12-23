الموجة الثانية.. 26 مصابًا بكورونا يتلقون العلاج في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 26 شخصًا.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا هي 10 حالات بمستشفى عزل أبوتيج النموذجي، و9 حالات بمستشفى الصدر، و7 حالات بمستشفى الحميات، مشيرًا إلى خضوع المصابين لجرعات العلاج للبروتوكول المصري، كما يجري عمل تحاليل ومسحات للمصابين وإرسالها لمعامل وزارة الصحة.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ورفع كفاءة الأطقم الطبية والتجهيزات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.