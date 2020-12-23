"تصفية" تبيع مساهمة أرض الشهابية بمبلغ جاوز 180 مليون ريال

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بأرباح تجاوزت 9000%

أكدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" بيع ما تبقى من مساهمة مخطط الشهابية.

وذكر المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية "مشاري العنزي"، أن اللجنة أكملت، اليوم، بيع بقية المخطط السكني الواقع على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله بمبلغ 180 مليون ريال، وسيحصّل بمجرد إتمام الإفراغ، ثم تصرف المستحقات للمساهمين.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة اختتمت مزاداتها العام الحالي بذلك الإنجاز غير المسبوق لمصلحة المساهمين، حيث بلغت نسبة أرباحهم في هذه المساهمة 9000%.

يذكر أن اللجنة تمكنت منذ نشأتها من استرداد أكثر من 10 مليارات ريال من حقوق المساهمين.لجنة المساهمات العقارية تصفية