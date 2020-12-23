أخبار عاجلة

"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
برلمانيان عقب استخراج كارنيه العضوية: قوة المعارضة في مواقفها السياسية -
قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي -
3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021 -
‫ باستثمارات تصل إلى مليار دولار من عملاق التقنية الصيني و STC .. الرياض‬ مركزًا إقليميًا لعلي بابا كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
افتتاح اللقاء الثاني لرؤساء ومدراء أندية ذوي الإعاقة بالمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حريق داخل مدرسة بجوار الإدارة التعليمية في الحوامدية

Print
حريق داخل مدرسة بجوار الإدارة التعليمية في الحوامدية حريق داخل مدرسة بجوار الإدارة التعليمية في الحوامدية

مصراوي Masrawy

06:30 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا محدودا في مدرسة ثانوي بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مدرسة مجاورة لإدارة الحوامدية التعليمية.

ووجه اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسرعة انتقال رجال الإطفاء.

وانتقل العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب إلى محل البلاغ مدعوما بسيارة إطفاء.

وتبين نشوب الحريق في 10 مقاعد خشبية بجوار سور المدرسة من الداخل، وتم منع امتداد النيران إلى أجزاء المدرسة من جهة والإدارة التعليمية من أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

الشرقية والمنيا تتصدران.. نقيب الفلاحين: مصر تستهدف زراعة 3 ملايين وخمسمئة ألف فدان من القمح

الشرقية والمنيا تتصدران.. نقيب الفلاحين: مصر تستهدف زراعة 3 ملايين وخمسمئة ألف فدان من القمح

شبكة عيون الإخبارية