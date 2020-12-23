حريق داخل مدرسة بجوار الإدارة التعليمية في الحوامدية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا محدودا في مدرسة ثانوي بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مدرسة مجاورة لإدارة الحوامدية التعليمية.

ووجه اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسرعة انتقال رجال الإطفاء.

وانتقل العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب إلى محل البلاغ مدعوما بسيارة إطفاء.

وتبين نشوب الحريق في 10 مقاعد خشبية بجوار سور المدرسة من الداخل، وتم منع امتداد النيران إلى أجزاء المدرسة من جهة والإدارة التعليمية من أخرى.