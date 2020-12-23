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"لا لا" يستعد لدخول موسوعة جينيس بعد جره 3 أتوبيسات في شرم الشيخ

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"لا لا" يستعد لدخول موسوعة جينيس بعد جره 3 أتوبيسات في شرم الشيخ "لا لا" يستعد لدخول موسوعة جينيس بعد جره 3 أتوبيسات في شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

06:45 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

نجح رجل اشتهر باسم "محمود لا لا" بين أهالي قريته الخضرة في مركز الباجور بالمنوفية، في جر 3 حافلات دفعة واحدة ضمن مسابقة شهدها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمدينة شرم الشيخ، لعرض مهارات العديد من المشاركين.

وقال "لا لا" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إنه يتطلع لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره يمتلك أقوى فك في العالم، قائلًا "أنا شديت تريلات وأتوبيسات سياحة، ولو فيه طيارة بركابها هسحبها بأمر الله".

وأكد الرجل أن قوته البدنية تسمح له بتناول الزجاج ورفع أوزان ثقيلة وغير معتادة لعموم البشر، جعلته يطمح لتطوير مستواه من خلال ممارسة التمارين الرياضية بالصالات، والتدريب على تنفيذ الأمور الغريبة دومًا.

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مصراوي Masrawy

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