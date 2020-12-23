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العراق يستهجن قرار العفو عن أمريكيين أدينوا بقتل 14 عراقيًافي 2017

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العراق يستهجن قرار ترامب العفو عن أمريكيين أدينوا بقتل 14 عراقيًافي 2017 العراق يستهجن قرار العفو عن أمريكيين أدينوا بقتل 14 عراقيًافي 2017

مصراوي Masrawy

06:43 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

وكالات

أدانت الخارجية العراقية، مساء الأربعاء، قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، بالعفو عن محكومين أُدينوا بقتل عراقيين، مؤكدة أن القرار لا ينسجم مع قيم حقوق الأنسان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوا عن 15 شخصا بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابادوبولوس.

كما تم العفو عن أربعة عسكريين قدامى أدينوا بالتورط في عملية ببغداد عام 2007 لصالح شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر. وكانوا مسؤولين عن مقتل العديد من المدنيين العراقيين.

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