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رئيس الوزراء يشيد بالتنظيم المميز لمنتدى الإعلام العربي ويهنئ الصحفيين المصريين بالجوائز

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رئيس الوزراء يشيد بالتنظيم المميز لمنتدى الإعلام العربي ويهنئ الصحفيين المصريين بالجوائز رئيس الوزراء يشيد بالتنظيم المميز لمنتدى الإعلام العربي ويهنئ الصحفيين المصريين بالجوائز

مصراوي Masrawy

06:35 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المُميز الذي خرج عليه منتدى الإعلام العربي، في نسخته الـ 19 ، التي تم بث فعالياتها اليوم من دبي افتراضيا في ظل ظروف جائحة المستجد، تحت شعار "الإعلام العربي : المستقبل رقمي".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة اليوم خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التي تستهدفها داخلياً وخارجياً.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي يلعبه منتدى الإعلام العربي في شحذ طاقات الإعلاميين العرب نحو تبني رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم في رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعي.

وفي هذا الصدد هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الصحفيين المصريين الذين حصدوا جوائز الصحافة العربية التي أعلنها المنتدى، في فئات الصحافة الاستقصائية، والثقافية، والرياضية، والسياسية، وفئة الشباب، مؤكداً أن الرهان سيكون دوماً على الإعلام الوطني المحترف، الذي يعي قضايا وطنه، فالحرب الراهنة هي معركة وعي في المقام الأول.

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مصراوي Masrawy

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