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رئيس الوزراء يُتابع مع محافظ بورسعيد مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة

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رئيس الوزراء يُتابع مع محافظ بورسعيد مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة رئيس الوزراء يُتابع مع محافظ بورسعيد مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة

مصراوي Masrawy

06:32 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة.

وخلال اللقاء، قدم محافظ بورسعيد عرضاً حول مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار العمل على إعادة الوجه الحضاري والتاريخي للمحافظة، إلى جانب ما يحمله من ترجمة على أرض الواقع لما تشهده البلاد من نهضة تنموية حقيقية، بما يضمه من أعمال فنية ورؤية تنسيقية معمارية تتوافق مع المنظور العام للمنطقة، مضيفاَ أنه تم اعتماد التصميمات الخاصة بالمشروع من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأنه من المقرر أن يتضمن إعادة تطوير الواجهة المائية، وإنشاء "ساحة ".

كما يتم تنفيذه بأكثر المواقع تميزا بالمحافظة، وهي نقطة التقاء المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 12.500م2، حيث تستحوذ حديقة التاريخ على 8500 م2 منها، والباقي للساحة.

وأضاف اللواء عادل الغضبان أن ساحة مصر تحتوي على تمثال من البرونز يرمز لملكة مصرية برداء تقليدي بسيط يعلوه قرص شمس بارتفاع 10م، ومرفوع على قاعدة من الجرانيت المُطعم بأعمال نحت من البرونز بارتفاع 12م ليبلغ إجمالي الارتفاع 22م.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة الاهتمام بأعمال التطوير، لتتم على أعلى مستوى، حيث إن المشروع سيُعد واجهة حضارية مميزة للمحافظة.

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