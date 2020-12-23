الصحة العالمية: نتابع المراكز البحثية التي تجري أبحاثًا للقاحات لمعرفة إمكانية تغيرها

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مصراوي Masrawy

مصر - (أ ش أ)

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تتابع باستمرار مع الدول التى حدث فيها تحور للفيروس، وأن وهناك تعاون تام مع المراكز البحثية لمعرفة أي إرشادات جديدة للتعامل مع هذه التغيرات، وبالتالى المنظمة لازالت توصى بالإجراءات الوقائية، وبالنسبة للتغيرات التي قد تطرأ على اللقاحات فمازالت المراكز البحثية تجري أبحاثها على اللقاحات وسيتم تحديث بياناتها مع المنظمة، موضحًا أن المنظمة تتابع عن قرب الآثار الجانبية التي تحدث نتيجة أخذ اللقاحات.

وأضاف المنظري، في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقدته اليوم عبر تقنية الفيديو: "مررنا بنحو 11 شهرًا من جائحة كورونا وكانت من الشهور الصعبة علينا من حيث الإصابات والوفيات، والضغوط الاقتصادية، لكن لله من علينا، ويجب أن نفتخر جميعًا لقد مررنا بقصص نجاح كبيرة جدًا، وقمنا بمشاركتها بمنظمة الصحة العالمية، ومن خلال المنصات المعروفة وتجارب الدول في أفغانستان، والممكلة العربية السعودية، وخرجنا بدروس وعبر، كدول وأنظمة صحية، أن نستخلصها ونطبقها من أجل تعزيز النظم الصحية للتعامل مع هذه الجائحة، ونحن بالمنظمة قمنا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، وسوف يتم تطبيق توصيات هذه اللجنة، ومتفائلين بعام 2021".

وأوضح أن المنظمة على وقفة واحدة مع المنظمات الدولية لمواجهة الجائحة، والتغيرات التي تطرأ عليها، وخلال هذه السنة تعلمنا بضرورة تقوية العاملين الصحيين، وتقوية الثقافة الصحية، وتعزيز الجانب التثقيفى والتوعوى، وعمل دور إيجابي فاعل لصحة الأشخاص والدول، وعدم إغفال البرامج الصحية الأخرى من برامج التطعيم، والأمراض الأخرى غير السارية من أجل الاهتمام بالخدمات الصحية الأساسية.

من ناحيته قال الدكتور بيتر جراف القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان إن أفغانستان تقع ضمن الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لذلك ستحصل على نسبة 20% من عدد السكان، أما عندما ننظر إلى الوضع السكانى فإن 10% من السكان يقعون تحت سيطرة طالبان، لكن لا نعلم أي اللقاحات التي ستتاح من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمسئولة عن توزيع اللقاحات، وخصوصا أن هناك لقاحات مثل لقاح فايزر تحتاج الى سلسلة من التبريد، وبالطبع ينبغي علينا أن لا نتوقف عن نسبة الــ20% لكن يجب أن نؤمن اللقاح لباقي السكان.