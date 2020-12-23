الرئيس اللبناني يوقع مرسومًا لشراء لقاح "فايزر"

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مصراوي Masrawy

لبنان - (أ ش أ)

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، مرسومًا يتم بمقتضاه توفير الأموال اللازمة في سبيل شراء لبنان للقاح الذي أنتجته شركة "فايزر" لمواجهة وباء كورونا.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن المرسوم الصادر عن رئيس البلاد يقضي بنقل اعتماد مالي لشراء لقاحات ضد جائحة كورونا من شركة فايزر، مشيرة إلى أن وزير الصحة الدكتور حمد حسن، سوف يتخذ بناء على المرسوم الجمهوري، الإجراءات اللازمة لتوقيع العقد بين الدولة اللبنانية والشركة المنتجة للقاح.