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الجزائر ترحب بالإعلان عن تشكيل الائتلافية في اليمن

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الجزائر ترحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية في اليمن الجزائر ترحب بالإعلان عن تشكيل الائتلافية في اليمن

مصراوي Masrawy

06:36 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الجزائر - (أ ش أ)

رحبت الجزائر اليوم الأربعاء، بالإعلان عن تشكيل الائتلافية في اليمن، في إطار تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء: "ترحب الجزائر بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية في اليمن الشقيق، برئاسة السيد معين عبد الملك، كخطوة مهمة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019 ورأبًا للصدع بين الإخوة اليمنيين".

وأعربت الجزائر عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في الدفع قدما بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والدائم الذي ينشده الشعب اليمني، وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق، حفاظا على وحدته وصونا لسيادته، وإعلاء لمصلحة شعبه وحقنا للدماء وتحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتنمية.

وأكدت الجزائر حرصها الدائم على تشجيع الحلول السياسية للأزمات وتغليب لغة الحوار بين كل الأطراف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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