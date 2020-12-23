أبوظبي تستقبل السياح الدوليين غدًا بعد نجاحها في مواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

الإمارات - (أ ش أ)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، اليوم الأربعاء، استقبال الإمارة رسميًا للسيّاح الدوليين اعتبارًا من 24 ديسمبر الجاري، بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين حيث سيتعيّن على السياح القادمين إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف "PCR" استُلمت خلال 96 ساعة من موعد المغادرة، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف جديد بعد وصولهم إلى الإمارة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن إمارة أبوظبي تطبق آلية وقائية حازمة وتحدث الإرشادات المتعلقة باستمرار للتأكد من الحفاظ على أعلى المعايير العالمية حرصاً على صحة وسلامة سكانها وزوارها، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات أمانًا في العالم، مضيفة أنه تم استثناء القادمين من الدول الخضراء من الحجر الصحي، وتقليص مدة الحجر الصحي إلى 10 أيام فقط للقادمين من الدول الأخرى، مانحة لهؤلاء الزوار الفرصة بالاستمتاع بأمان بزيارتهم للإمارة.

وقال سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، إن رؤية دائرة الثقافة والسياحة ترتكز على الترحيب بالعالم كله في أبوظبي، ويسعدنا أن نرحب بالسياح الدوليين مجددًا لاستكشاف العروض والتجارب المتميزة التي توفرها الإمارة وبخاصة مع ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة ومواقع ثقافية وتراثية جاذبة، إلى جانب كونها من أكثر وجهات السفر أمانًا أيضاً وهي ميزة تجعلها وجهة عالمية مفضلة وأولى.