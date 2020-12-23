أخبار عاجلة

"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
برلمانيان عقب استخراج كارنيه العضوية: قوة المعارضة في مواقفها السياسية -
قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي -
3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021 -
‫ باستثمارات تصل إلى مليار دولار من عملاق التقنية الصيني و STC .. الرياض‬ مركزًا إقليميًا لعلي بابا كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
افتتاح اللقاء الثاني لرؤساء ومدراء أندية ذوي الإعاقة بالمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأردن يدين استمرار الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس

Print
الأردن يدين استمرار الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس الأردن يدين استمرار الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس

مصراوي Masrawy

06:09 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" رفض المملكة وإدانتها لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال حفر وتجريف عند سور ودرج المقبرة داعياً لوقفها فورًا.

وحذر الفايز من استمرار هذه الأعمال أو توسعتها أو وصولها إلى داخل المقبرة، مطالبا السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، باحترام حرمة القبور والأضرحة والكف عن الانتهاكات والاستفزازات.

وأكد رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المستهدفة تغيير هوية القدس العربية والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

الشرقية والمنيا تتصدران.. نقيب الفلاحين: مصر تستهدف زراعة 3 ملايين وخمسمئة ألف فدان من القمح

الشرقية والمنيا تتصدران.. نقيب الفلاحين: مصر تستهدف زراعة 3 ملايين وخمسمئة ألف فدان من القمح

شبكة عيون الإخبارية