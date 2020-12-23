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تجاهلت غسيل يديها.. مصرع ربة منزل بـ"سم الفئران" في الدقهلية

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تجاهلت غسيل يديها.. مصرع ربة منزل بـ"سم الفئران" في الدقهلية تجاهلت غسيل يديها.. مصرع ربة منزل بـ"سم الفئران" في الدقهلية

مصراوي Masrawy

06:11 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الدقهلية-رامي محمود:

لقيت ربة منزل مصرعها، بقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة التسمم بمبيد حشري.

كان اللواء رأفت عبدالفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام لمركز شرطة ميت غمر، بوصول سيدة جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنها تدعى "فوقية ك.م" 50 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية صهرجت الكبرى التابعة للمركز.

وبسؤال نجلها محمود فتحي، 27 سنة، عامل، أكد أن والدته كانت تقوم بتنظيف المنزل ونظرا لتواجد فئران بالمنزل قامت برش سم الفئران ثم تناولت وجبة الغداء وتجاهلت أن تغسل يديها، مما أدى إلى إصابتها بالتسمم.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تحرر عن ذلك اللمحضر رقم 13816 لسنة 2020 إداري مركز شرطة ميت غمر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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