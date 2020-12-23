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فندق جراند حياة الخبر ينظم محاضرة عن الرعاية الصحية

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فندق جراند حياة الخبر ينظم محاضرة عن الرعاية الصحية فندق جراند حياة الخبر ينظم محاضرة عن الرعاية الصحية
قيد الافتتاح ويقع وسط الخبر ويتمتع بموقع متميز في القلب التجاري للمدينة

فندق جراند حياة الخبر ينظم محاضرة عن الرعاية الصحية

نظم فندق جراند حياة الخبر (قيد الافتتاح) أول مشاركة للمسؤولية الاجتماعية لنشر الوعي الصحي بين الموظفين.

يأتي هذا ضمن إطار قيام وزارة الصحة بتنظيم محاضرة عن المسؤولية الاجتماعية لجميع موظفي فندق جراند حياة الخبر (قيد الافتتاح)، حول أسلوب الحياة الصحي والرعاية الغذائية، بالإضافة إلى تقديم الفحص الطبي إلى جميع الموظفين.

وأوضح المدير العام لفندق جراند حياة الخبر السيد نزار وشاح: إننا تؤكد في فنادق حياة أن العافية هي السلوك الأمثل، والرفاهية هي الوجهة التي تسهم في راحتنا وسعادتنا بشكل عام، مؤكداً أهمية العمل على نشر الوعي الصحي بين الموظفين.

وفندق جراند حياة الخبر (قيد الافتتاح) هو فندق جديد يقع في قلب مدينة الخبر ويتمتع بموقع متميز في القلب التجاري للمدينة بجوار مجمع الراشد للتسوق. كما يقع الفندق على بعد 15 دقيقة فقط من الجسر المؤدي إلى البحرين، وبالقرب من الكورنيش الساحلي.

ويعتبر موقع الفندق المكان المثالي لجميع الأنشطة التجارية والترفيهية. يحتوي الفندق على ٣٦٨ غرفة فاخرة، بما في ذلك ٤٥ جناحًا و٥٤ شقة سكنية، بالإضافة إلى قاعة الاحتفالات الكبرى، و١٠ قاعات اجتماعات بأحجام مختلفة والتي تصل إلى سعة ١٤٠٠ ضيف. كما يحتوي الفندق على منتجعين صحيين منفصلين للرجال والنساء ويوفر كامل الخدمات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع http://grandhyattalkhobar.comفندق جراند حياة الخبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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