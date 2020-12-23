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"صحة أسيوط" تعلن استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لـ"كورونا"

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"صحة أسيوط" تعلن استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لـ"كورونا" "صحة أسيوط" تعلن استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لـ"كورونا"

مصراوي Masrawy

06:00 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ورفع كفاءة الأطقم الطبية والتجهيزات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

وقال مصدر مسئول في مديرية الصحة بأسيوط، لـ"مصراوي" إن القطاع الصحي استعد لمواجهة الموجة الثانية من ، وتخصيص مستشفيات الصدر والحميات وأبوتيج النموذجي لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس، واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت 14 مستشفى لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا في المرحلة الأولي وهي (أسيوط العام، الإيمان العام، ديروط العام، منفلوط المركزي، القوصية المركزي، أبنوب المركزي، ساحل سليم المركزي، البداري المركزي، صدفا المركزي، صدر أسيوط، الغنايم المركزي، تأمين صحي مبرة أسيوط، حميات ديروط، حميات أسيوط)، فضلًا عن مستشفيات أسيوط الجامعية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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