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رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدا برلمانيا إندونيسيا

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رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدا برلمانيا إندونيسيا رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدا برلمانيا إندونيسيا

مصراوي Masrawy

06:08 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، وفدا برلمانيا إندونيسيا رفيع المستوى، برئاسة فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي.

ورحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالزيارة، مؤكداً على أنها تعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تمتد سياسيا ودينيا وثقافيا لعقود طويلة، مشددا على حرص مجلس الشيوخ بأعضائه وقيادته على العمل لتطوير ودعم هذه العلاقة للأفضل.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي فاضل محمد، عن سعادته بتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه ينقل تحية وتهنئة رئيس الجمهورية الإندونيسي ورئيس المجلس الاستشاري الشعبي له، ودعوته لرئيس مجلس الشيوخ بزيارة البرلمان الإندونيسي.

وأشار فاضل محمد إلى تطلعه للاستفادة من خبرات رئيس مجلس الشيوخ القانونية والدستورية، وكذلك الاستفادة من جهود في مجال محاربة الإرهاب.. وذلك المجال الذي يعاني منه العالم أجمع، لافتاً إلى أهمية دور الأزهر الشريف في مصر، والذي يمثل الإسلام الوسطي، مضيفا أنه هو المؤسسة التي يصبو إليها طلاب العلم في إندونيسيا، موضحاً أن عددهم يبلغ 10 آلاف طالب تخرج منهم من وصل إلى أرفع المناصب مثل رئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن واحد والذي تلقى تعليمه بالأزهر.

من جانبه، رحب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بالوفد الإندونيسي، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وإندونيسيا تاريخية، وأن مصر كانت أول دولة اعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945، كما أسست مع إندونيسيا برئاسة الزعيمين جمال عبد الناصر وأحمد سوكارنو منظمة دول عدم الانحياز، لافتاً إلى أن الرئيس يولي اهتماماً خاصاً بالعلاقات الثنائية، مشيرا إلى زيارته التاريخية إلى جاكرتا بعد توليه رئاسة مصر بفترة وجيزة.

فيما أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، ترحيبها بزيارة الوفد الإندونيسي التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى سعادتها كأول امرأة تتولى منصب وكيل المجلس على مدار تاريخه وهو ما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية، وأن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت على امتيازات ومكتسبات سياسية كبيرة يشهد عليها عدد المقاعد التي حصلت المرأة عليها في البرلمان، مشددة على تطلعها إلى تكرار الزيارات المتبادلة لدعم التعاون البرلماني بين مصر وإندونيسيا.

وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق درع مجلس الشيوخ لرئيس الوفد الإندونيسي والذي أهداه بدوره درع المجلس الاستشاري الإندونيسي.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.​

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