يعرضهم لهذه الأمراض.. الصحة توجه تحذيرا جديدا للمدخنين

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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

جددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها للمواطنين بشأن خطورة التدخين مطالبة بضرورة الإقلاع عنه فورا.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "تدخين السجائر والشيشة قد يعرضك للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. امتنع عن التدخين فورًا".

كانت وزارة الصحة طالبت المدخنين بالإقلاع عن التدخين لما له من تأثير كبير في الإصابة بفيروس كورونا المستجد فضلا عن تأثيراته المضاعفة على المدخنين مقارنة بغيرهم.