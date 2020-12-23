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العفو عن سجناء وإلغاء احتفالات رأس السنة.. قرارات مهمة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

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العفو عن سجناء وإلغاء احتفالات رأس السنة.. قرارات مهمة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي العفو عن سجناء وإلغاء احتفالات رأس السنة.. قرارات مهمة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

مصراوي Masrawy

05:52 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مُصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، كما قرر إلغاء احتفالات رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًة إلى أن الدولة تسعى إلى تجنب الغلق الكامل للمنشآت، والآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين.

وجاءت قرارات الحكومة كالتالي:

ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن " تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر".

ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.

ـ وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من 1/1/2021، وذلك من منطلق السعى لتخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظاً على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

ـ وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان رمسيس وذهب الفراعنة"، في 5 مدن عالمية، خلال الفترة التي تمتد من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025، وتتضمن أماكن العرض، 3 مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، هي متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ومتحف دي يونج، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل، بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس، إضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا.

- وجه رئيس الوزراء، وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي ، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين.

- تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع إحدى المُؤسسات العالمية؛ لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

- الصحة: 364 مُستشفى مُجهزة بها 35 ألف سرير داخلي و5 آلاف رعاية و2400 جهاز تنفس و200 جهاز تنفس جديد جار توزيعها لمواجهة فيروس كورونا.

- إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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