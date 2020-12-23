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النسخة الثالثة مقدمّة من "سوفت بنك" للاستشارات الاستثمارية

أكد لاعبو الجولف: النرويجي فيكتور هوفلاند، والأمريكيان باتريك كانتلي وتوني فيناو، مشاركتهم في النسخة الثالثة من بطولة السعودية الدولية المقدمة من "سوفت بنك" للاستشارات الاستثمارية التي ستقام على ملعب "رويال غرينز" في المدة من 4 – 7 فبراير 2021.

ويُعد "هوفلاند" صاحب الـ23 عاماً أبرز النجوم الشباب الصاعدين في عالم الجولف، ويحتل حالياً المركز الـ15 في التصنيف العالمي وذلك بعد فوزه الثاني في جولة بي جي أيه مطلع الشهر الحالي، وكان النرويجي قد بلغ مرحلة الاحتراف في عام 2019 بعد النتائج المميزة التي حققها في ذلك العام ببطولة الماسترز وبطولة أمريكا المفتوحة وتصدره للتصنيف العالمي للهواة، إذ ستكون هذه أولى مشاركات "هوفلاند" في المملكة ويتطلع مثل بقية نجوم كأس رايدر الأوروبية لحجز مقعدهم في "ويسلينغ سترايتس".

كما ينضمّ لقائمة النجوم الأوروبيين المشاركين كلّ من مارتن كيمر ومات والاس وبيرند فايزبيرغر وداني ويليت، ليلتحقوا بكل من: رافا كابريرا بيلو، وبول كيسي، وتومي فليتوود، وسيرجيو غارسيا، وتايريل هاتون، وإيان بولتر، وجاستن روز، وهينريك ستينسون، ولي ويستوود، إضافة إلى حامل اللقب غرايم ماكداول، الذين تم الإعلان عن مشاركتهم في الشهر الماضي.

وعلّق "هوفلاند" بالقول: لقد كان عامي الاحترافي الأول مميزاً حقاً على الرغم من الصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا، لم أكن لأحلم بتحقيق لقبين في جولة بي جي أيه، وكان فوزي ببطولة ماياكوبا الكلاسيكية للجولف خير ختام للعام، ومحاولة تحقيق أول انتصار في الجولة الأوروبية هو بكل تأكيد من أولوياتي للعام 2021 نظراً لكوني أوروبياً، إضافة لمحاولة الفوز بمكان في فريق كأس رايدر الأوروبية.

وأصبح باتريك كانتلي المصنف الـ9 عالمياً بالإضافة إلى أحد نجوم كأس رايدر الأمريكية والمصنف الـ 18 عالمياً توني فيناو ضمن الأسماء الأمريكية التي ستشارك على أرض المملكة في بطولة السعودية الدولية إلى جانب مواطنيهم المصنف الأول عالمياً وبطل بطولة الماسترز للعام 2020 داستن جونسون، وبطل بطولة أمريكا المفتوحة 2020 برايسون ديشامبو، وصاحب البطولات الخمس الكبرى فيل ميكيلسون، وبطل بطولة الماسترز للعام 2020 باتريك ريد.

وقال "فيناو": لم استطع تسجيل ظهوري الأول في المملكة بالمشاركة في نسخة العام الماضي ولذلك تأكدت من عدم حدوث ذلك في النسخة المقبلة، لقد ظهرت البطولة بشكل رائع عبر شاشات التلفاز وسمعت الكثير من الأمور الإيجابية من اللاعبين عن تجربتهم في المملكة".

ومع قائمة مشاركين مليئة بألمع الأسماء في رياضة الجولف؛ فإن بطولة السعودية الدولية ستكون واحدة من أقوى الأحداث في روزنامة الجولة الأوروبية في العام 2021، وتتطلع جولف السعودية للبناء على النجاح الكبير الناتج عن استضافتها في الشهر الماضي لبطولتين من بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات مع استمرار نمو الاهتمام والمشاركة برياضة الجولف في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور: عام 2021 هو خطة أخرى في رحلتنا لجعل المملكة مواكبة لأكبر الأحداث العالمية في رياضة الجولف، وسنواصل تسليط الضوء على شغفنا المتزايد بهذه الرياضة مع التركيز على التدابير الاستراتيجية التي يتم اتخاذها لضمان تطوير مجتمع جولف نابض بالحياة ومستدام، وشراكتنا وعلاقتنا بالجانب الاحترافي لرياضة الجولف ومع أفضل لاعبي العالم هي أمر أساسي في خططنا الاستثمارية طويلة الأجل وننتظرهم للترحيب بهم في المملكة مرة أخرى ولتتويج بطلنا الثالث.البطولة السعودية الدولية للجولف