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"السواحة" يناقش مع السفير السوداني فرص تعزيز التعاون الرقمي

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"السواحة" يناقش مع السفير السوداني فرص تعزيز التعاون الرقمي "السواحة" يناقش مع السفير السوداني فرص تعزيز التعاون الرقمي
منوهًا بالتعاون بين البلدين في المجال التقني

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، فرص تعزيز التعاون الرقمي وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة مع سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، خلال لقائهما اليوم في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وسلط المهندس السواحة الضوء خلال لقائه على الممكّنات التي تحظى بها المنطقة العربية في المجال الرقمي، سواء على مستوى التقنيات أو القدرات الرقمية وريادة الأعمال والابتكار، وجهود المملكة لتعزيز الريادة والابتكار في هذا المجال، منوهًا إلى التعاون بين البلدين في المجال التقني والرقمي.وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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