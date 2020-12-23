وزير الصحة النمساوي ينفي وصول السلالة الجديدة لكورونا إلى بلاده

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النمسا - (أ ش أ)

نفي ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي، وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا من بريطانيا إلى النمسا.

وقال انشوبير، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لم يتم اكتشاف طفرة كورونا الجديدة من بريطانيا في النمسا" .

وأضاف أنه لم يتم العثور عليها حتى الآن، ومع ذلك فإن أكاديمية العلوم ووكالة الصحة وسلامة الغذاء تقومان بالكثير من الدراسات التتبعية لسلاسل العدوى.

وأكد وزير الصحة أنه تم تكثيف هذه الفحوصات في المرحلة الراهنة وقد يستغرق الأمر حوالي أسبوع للحصول على النتائج.

وأوضح: "إذا كان هناك اكتشاف فسيتم الإعلان عنه فورًا"، مشيرًا إلى أن الأمر لن يكون خارج نطاق السيطرة.