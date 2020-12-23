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أمين "النواب": 90 نائبا استخرجوا بطاقات العضوية اليوم

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أمين "النواب": 90 نائبا استخرجوا بطاقات العضوية اليوم أمين "النواب": 90 نائبا استخرجوا بطاقات العضوية اليوم

مصراوي Masrawy

05:41 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت، اليوم الأربعاء، 90 نائبا من نواب الجيزة وقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، البالغ عددهم 100 نائب.

وأضاف فوزي، في تصريح اليوم، أن النواب الذين حضروا إلى مقر مجلس النواب حصلوا على بطاقات العضوية، لافتا إلى أن بإمكان النواب الذين لم يحضروا لاستلام بطاقات العضوية، أن يحضروا في أي يوم آخر.

وأشار إلى أن مجلس النواب الجديد يتضمن مشاركة فاعلة للمرأة والأحزاب السياسية، حيث ضم 148 سيدة، و472 نائبا حزبيا، و93 مستقلا.

وفيما يخص العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ، لفت الأمين العام لمجلس النواب إلى الاحترام يسود العلاقة بين المجلسين.

ووجه فوزي الشكر للصحفيين والإعلاميين على تغطيتهم للإجراءات الخاصة باستقبال النواب الجدد.​

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