محافظ الجيزة: رفع 6850 حالة إشغال للمطاعم والمقاهي والمحال

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم رفع حوالي 6850 حالة إشغال للمحال والمقاهي والمطاعم على مدار الأسبوع بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق.

وأضاف راشد، في بيان، اليون، أنه تم شن سلسلة من الحملات بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز بدءًا من الأسبوع الجاري استهدفت تحقيق الانضباط وإحداث سيولة مرورية ورفع الإشغالات، فضلًا عن متابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الفتح والغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التجارية والمطاعم والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلًا عن التأكد من الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية.

كما وجه بضرورة التصدي بكل حسم مع أية مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

ولفت إلى أنه تم رفع 160 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة، و953 حالة ببولاق الدكرور، و2352 بالهرم والمنطقة الأثرية، و270 حالة بالعمرانية، و126 بالطالبية، و859 بشمال الجيزة، و713 بالدقي، و326 حالة إشغال بالعجوزة، و309 حالات بالوراق، و36 حالة بأوسيم و534 حالة بأكتوبر وزايد.

وأشار إلى أنه تم رفع 80 حالة بكرداسة، و17 حالة بالعياط، و39 حالة بأبو النمرس، و32 حالة بالبدرشين، و23 حالة بالحوامدية، و21 حالة بمنشأة القناطر، فضلًا عن إزالة 5 ساحات تابعة لكافيتريات على مساحه 200 متر متعدية على حرم الطريق العام، وتشميع عدد من المقاهي بشارع ترعة الزمر بالعمرانية ومدينة الحوامدية لتقديم الشيشة للمواطنين، إلى جانب 13 محلًا وورشة حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق بالحوامدية والطالبية وشمال الجيزة.