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وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة لكورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة

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وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة لكورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة لكورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة

مصراوي Masrawy

05:40 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

وكالات

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن السلالة الجديدة من مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة كبيرة.

وقال هانكوك في مؤتمر صحفي، نقلته "سكاي نيوز" عربية، إن المزيد من المناطق في إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود كورونا للحد من انتشار الفيروس المتحور.

وأضاف هانكوك، أنه اعتبارًا من 26 ديسمبر الجاري، ستنضم مناطق كبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق.

وقال: "اكتشفنا حالتيّ إصابة بسلالة جديدة أخرى لفيروس كورونا وهذا أمر مثير للقلق بشكل كبير".

وأوضح أن حالتا الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس كانتا على اتصال بمصابين قدموا من جنوب إفريقيا.

وطالب جميع من قاموا بزيارة جنوب إفريقيا في الأسبوعين الأخيرين بأن يعزلوا أنفسهم.

وأعلن تقيد حركة السفر مع جنوب أفريقيا للحد من انتشار سلالة جديدة مكتشفة حديثًا لفيروس كورونا.

وعن اللقاحات، أكد أن الشركة المنتجة للقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا تقدمت بكل البيانات اللازمة لإقرار اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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