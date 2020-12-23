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الصحة العالمية: الإصابة بكورونا تقلل من أهمية الحصول على اللقاح

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الصحة العالمية: الإصابة بكورونا تقلل من أهمية الحصول على اللقاح الصحة العالمية: الإصابة بكورونا تقلل من أهمية الحصول على اللقاح

مصراوي Masrawy

05:37 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

أكد رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر، أنه عندما يصاب الشخص بمرض ما تتكون لديه مناعة وفي حالة لم يتم التوصل تحديدًا لمدة المناعة أو الأجسام المضادة.

وأضاف في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، عقدته عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء، أن اللقاح سيساعد الجسد في إعداد مناعة أو أجسام مضادة، مشددًا أنه من المعروف علميا أن الإصابة بفيروس كورونا تجعل الجسم ينتج أجساما مضادة، وبالتالي لا حاجة للحصول اللقاح، ولكن في حالة الحصول اللقاح ستزيد المناعة وليست أكثر.

وأكد أنه من الأفضل الحصول على اللقاح لتعزيز المناعة، وتابع قائلاً: "الأمر يحتاج لمتابعة وإلى أي مدى استمرت المناعة ولكن نحتاج لنرصد المناعة التي طوروها".

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مصراوي Masrawy

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