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"نجران الخيرية" تودع 576 ألف ريال لمستفيدي برنامج "رعاية أرملة وأبنائها"

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"نجران الخيرية" تودع 576 ألف ريال لمستفيدي برنامج "رعاية أرملة وأبنائها" "نجران الخيرية" تودع 576 ألف ريال لمستفيدي برنامج "رعاية أرملة وأبنائها"
خلال 6 أشهر وشمل 256 مستفيدة و648 يتيمًا

أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، كفالات برنامج رعاية أرملة وأبنائها خلال الستة أشهر الماضية.

وأوضح مدير الجمعية عبده عطيف، أنه بتوجيه وموافقة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز -حفظه الله- أودعت الجمعية 576600 ريالاً في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج رعاية أرملة وأبنائها خلال الستة أشهر الماضية شمل 256 أرملة و648 يتيماً.

وأضاف "عطيف" أن إيداع تلك المبالغ يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران من خلال توفير احتياجات الأيتام والأسر التابعة للجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على صرف مستحقّات المستفيدين من خدماتها في الوقت المحدد لها، بما يضمن تغطية المصاريف المعيشية التي يحتاجون إليها وتوفير الحياة الكريمة لهم.الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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