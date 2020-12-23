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تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها في المرج

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تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها في المرج تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها في المرج

مصراوي Masrawy

05:25 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة قتل زوجها بعدما اكتشف علاقتها غير الشرعية مع عمها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتول داخل شقته، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين وجود عدة طعنات في جسد المجني عليه.

وتوصلت التحريات إلى وجود علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه وعمها، الذي كان يتردد على مسكنها في أوقات تواجد المجني عليه بالعمل، وأنه يوم الواقعة تشاجر المجني عليه مع زوجته مهددًا بفضحها أمام عائلتها.

وأضافت التحريات أن المتهمة قررت التخلص منه فاستغلت انشغاله بمهاتفة والدها، واستلت سكينًا من المطبخ وسددت إليه عدة طعنات في الصدر والبطن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه ذويه لدفنه.

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